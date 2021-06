Luis Enrique respinge le critiche: «Domani giocherà Morata più altri dieci»

Luis Enrique respinge le critiche e conferma Alvaro Morata titolare nel delicato match contro la Polonia: le sue parole

Luis Enrique in conferenza stampa respinge le critiche e conferma Alvaro Morata titolare contro la Polonia.

MORATA – «Sì, giocherà dall’inizio. Voglio che continui a fare quello che sa fare, che continui a dare il suo contributo in attacco e in difesa. Domani si gioca con Morata e altri dieci».

BUSQUETS – «Sarà in grado di giocare. Ha lavorato a casa e siamo stati in costante contatto con lui. Ha saputo allenarsi. Era come se fossi qui».

SQUADRA – «Ci sono persone che stanno lavorando nelle migliori condizioni. Ovviamente può fare meglio, ma contro la Svezia si sono create occasioni. Ci concentriamo su ciò che possiamo controllare».

FISCHI ALLA SPAGNA – «Direi loro di fischiare all’allenatore se vedono apatia, se vedono che le cose sono un disastro».