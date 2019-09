Lukaku a segno anche in Nazionale e l’Inter lo celebra sui social – VIDEO

Dopo i due gol messi a segno nelle prime due giornate, Romelu Lukaku si è fatto apprezzare anche con la maglia del Belgio andando a segno nella sfida contro la Scozia.

Il belga ha portato in vantaggio la sua squadra grazie ad uno splendido assist di De Bruyne, finalizzando un’azione di contropiede. Sorride il Belgio ma sorride anche l’Inter che lo ha celebrato così sui social.

Lukaku could have done lunges to pick that ball up pic.twitter.com/fbexmaruUw

— Tam sellics son (@gibbogibby1) September 9, 2019