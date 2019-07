Lukaku corre verso l’Inter: filtra ottimismo dopo il blitz di Ausilio, le ultime

Lo United spara alto (83 milioni), ma dopo il blitz a Londra c’è un’apertura sul pagamento in due anni per Lukaku

Moderato ottimismo per Lukaku. Questo filtra dopo il blitz in terra inglese di Piero Ausilio, che ieri in tarda serata è atterrato a Linate attorniato da giornalisti curiosi di sapere come fosse andato l’incontro con i Red Devils. Il ds nerazzurro è rimasto sul vago ma in casa Inter si respira aria di positività per la buona riuscita dell’affare.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, la situazione è questa: il club nerazzurro ha ascoltato le richieste del Manchester, che chiede 83 milioni di euro ma ha aperto le porte a una soluzione biennale di pagamento che permetterebbe all’Inter di scaglionare l’operazione da scaglionare su più esercizi di bilancio. Il punto negativo è che siamo sufficientemente lontani dalla valutazione che dà l’Inter del giocatore, ovvero tra i 60 e i 65 milioni. A queste cifre il dialogo resta complicato. Adesso però l’Inter sa come affrontare l’operazione.