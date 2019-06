Lukaku Inter, c’è l’accordo! Ora il belga mette pressione allo United

L’Inter e Lukaku avrebbero trovato l’accordo economico: ora tocca al belga mettere pressione al Manchester United

La Gazzetta dello Sport conferma: l’Inter e Lukaku hanno trovato l’intesa economica. Il giocatore dovrebbe guadagnare in nerazzurro le stesse cifre che avrebbe percepito al Manchester United, vale a dire un ingaggio tra i 6 e i 6,5 milioni di euro.

Ora entra in gioco proprio Lukaku, chiamato a far pressione sui Red Devils. Il belga ha lanciato una sorta di ultimatum alla società, chiedendo che sia fatta chiarezza prima del tour estivo degli inglesi, attesi il 13 luglio a Perth, in Australia, per il primo impegno stagionale. Due le difficoltà da superare: lo United non recede da una richiesta di circa 80 milioni di euro, in più l’Inter prima di poter lanciare l’assalto decisivo dovrà mettere a segno una serie di cessioni.