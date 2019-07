Lukaku Inter, è la settimana decisiva: adesso o mai più

Lukaku Inter, è la settimana decisiva per il passaggio dell’attaccante belga dal Manchester United ai nerazzurri: adesso o mai più

Tra l’Inter e Lukaku non si andrà per le lunghe. In un senso o nell’altro. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, siamo alla settimana del dentro o fuori.

La trattativa dovrà essere chiusa a breve, motivo per il quale Marotta e Ausilio non partiranno insieme alla squadra per la tournée in Oriente. I nerazzurri hanno bisogno di dilazionare la cifra chiesta dal Manchester United per la punta belga, con i Red Devils che non accettano sconti. E Conte ha bisogno il prima possibile di un centravanti…