Lukaku Inter, ecco le parole di Ausilio sulla trattativa: le rivelazioni del ds nerazzurro appena atterrato a Milano

Si entra in una fase calda del calciomercato interista. Dopo la trattativa conclusa per Nicolò Barella, si fanno passi avanti anche nei negoziamenti per portare a Milano Romelu Lukaku.

Appena atterrato a Milano dalla missione inglese, Piero Ausilio, ds nerazzurro, è stato intercettato dai microfoni di Sport Mediaset: «Lukaku? C’è stato un contatto ufficiale con il Manchester United come giusta che sia. Una presa di contatto. Barella? Cerchiamo di soddisfare l’allenatore in base ai parametri economici».