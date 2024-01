Lukaku si vendica di Inzaghi: ecco chi ha votato al Fifa The Best

Il voto di Romelu Lukaku, attaccante della Roma ed ex Inter, per il premio di miglior allenatore dell’anno

Dopo le divergenze della passata stagione all’Inter, Romelu Lukaku ha deciso di vendicarsi di Simone Inzaghi. L’attaccante poteva infatti esprimere un voto per il premio di miglior allenatore dell’anno in quanto capitano del Belgio.

Lukaku ha deciso di non votare per il suo ex tecnico, distribuendo così i tre voti a sua disposizione: prima preferenza per Guardiola, seconda per Xaxi e terza per Spalletti.

