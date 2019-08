Lukaku-Juve: il belga non è stato convocato per la sfida al Milan

Romelu Lukaku non viene convocato per l’ennesima volta: il belga salterà la sfida contro il Milan mentre la Juve rimane in attesa

Sono ore frenetiche per il futuro di Romelu Lukaku. La Juve continua a trattare con il Manchester United per limare i dettagli dell’affare, aspettando sempre che Paulo Dybala sciolga i suoi dubbi in merito alla scelta inglese.

Intanto, come già successo durante l’estate, Solskjaer ha deciso di non convocare Lukaku per la sfida di International Champions Cup contro il Milan. Un segnale importante che spinge il belga sempre più lontano da Old Trafford.