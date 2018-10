Lukaku studia già: «Juve grande progetto. Ronaldo il top, ma adoro Douglas Costa»

Romelu Lukaku, centravanti del Belgio e del Manchester United, ha parlato della sfida in Champions contro la Juventus

Martedì l’amichevole con l’Olanda, sabato 20 in casa del Chelsea, poi a Old Trafford arriverà la Juventus di Allegri. Le prossime saranno settimane importanti, di grande impatto, adrenaliniche, per Romelu Lukaku. Il centravanti del Belgio affronterà gli olandesi che hanno appena liquidato la Germania con un secco 3-0, poi indosserà la maglia dello United per le sfide contro Chelsea (Premier) e Juve (Champions): «Partite dure e importantissime – dice alla Gazzetta dello Sport fondamen­tale far bene in entrambe. Con la Juve sarà una bella sfida. Il girone è difficile ma lo United vuole arrivare primo».

Romelu Lukaku dimostra di avere stima e rispetto nei confronti della Juventus: «Il loro è un grande progetto, non si fermano mai. Ogni anno puntano a diventare più forti. Senza dubbio sono una delle 2-­3 squadre più forti. Un ottimo allenatore in panchina e calciatori straordinari in ogni reparto. Cristiano è il mi­glior giocatore, ma attenzione anche agli altri: Dybala è già mol­to forte e sta cre­scendo, mentre ho un debole per Costa, i love Douglas. Ronaldo è un acquisto ecceziona­le, la sua carriera parla chiaro: da sempre fa la differenza. Bonucci e Chiellini? En­trambi difensori super, tra i top in assoluto. Futuro in Serie A? Perché no, lo spero».