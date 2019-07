Lukaku misterioso: ecco l’indiscrezione dell’attaccante belga – FOTO

Romelu Lukaku è sempre mirino dell’Inter, con l’inserimento della Juventus per chiudere il pacchetto offensivo. Il belga è il primo obiettivo di Antonio Conte, ma la trattativa non è semplice.

L’attaccante del Manchester United, sul suo profilo social, ha pubblicato una foto con il suo agente, Pastorello, annunciando imminenti novità. Lukaku, che nella foto indossa una maglia bianca con una striscia nera, resta vago sul suo futuro.

Soon to be continued 🤫 pic.twitter.com/SGzPkUUbxL

— R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) July 27, 2019