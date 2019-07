Lukaku non convocato per la tournée in Norvegia. Indizio di mercato?

Il Manchester United dirama la lista dei convocati per la tournée di Oslo. Non c’è Lukaku, indizio di mercato per Inter e Juve?

Il Manchester United ha diramato la lista dei convocati per l’imminente tournée in programma a Oslo, in Norvegia. Tra i 26 nomi inseriti nell’elenco non figura quello di Romelu Lukaku.

Si attenderanno spiegazioni da parte del tecnico Ole Gunnar Solskjaer, intanto sembra un vero e proprio indizio di mercato. Sul classe 1993 permane il fortissimo interesse dell’Inter a cui, recentemente si è affiancata la Juventus.