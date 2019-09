Lukaku senza sosta: il belga chiamato agli straordinari

L’Inter non vuole fare a meno di Romelu Lukaku e Conte lo schiererà regolarmente per le prossime tre sfide contro Udinese, Slavia Praga e Milan

Romelu Lukaku scenderà in campo stasera contro l’Udinese con un obiettivo ben preciso: provare ad eguagliare il record di Nyers, in gol in tutte e tre le prime giornate di Serie A al debutto, nel 1948-49.

Antonio Conte ha un’idea chiarissima per il suo centravanti: il belga è l’uomo-totem al quale l’Inter non vuole rinunciare. Prima l’Udinese, poi martedì lo Slavia Praga e sabato il primo derby italiano contro il Milan. Tre sfide in crescendo e Lukaku no stop: Antonio farà necessariamente turnover, ma il riposo non toccherà Romelu. Che le giocherà tutte cercando di allungare la striscia di gol delle ultime 5 partite ufficiali.