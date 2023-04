Magrin: «Allegri ha dimostrato di aver trovato la quadra giusta a livello morale, lo confermerei»

Marino Magrin, ex centrocampista di Juventus ed Hellas Verona, ha parlato del momento dei bianconeri di Massimiliano Allegri

Marino Magrin, ex centrocampista di Juventus ed Hellas Verona, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.

Che Juve ti è sembrata quella dell’ultimo periodo prima della sosta? Come la ritroveremo?

«Come avevo detto tempo fa, mi sembra che le cose stiano andando positivamente, è arrivata finalmente una svolta nei risultati. Nel cammino ha ritrovato diversi giocatori importanti e altri, come Rabiot, si stanno dimostrando sempre più importanti per il gioco di una squadra che adesso si sta finalmente plasmando dopo alcune difficoltà. Ma è stato bravo Allegri a tenere su il morale del gruppo in un momento complicato».

Quindi per Allegri non avresti dubbi su una sua conferma?

«Io lo confermerei. Se aggiungiamo alla Juve i 15 punti tolti per le plusvalenze siamo secondi in classifica, a testimonianza di un grande campionato se non fosse che il Napoli purtroppo è andato oltre le aspettative. Lui ha dimostrato di essere in grado di portare avanti la squadra in un momento deficitario, anche a livello societario e non era certamente facile. E’ stato bravo a trovare la quadra giusta a livello morale».

