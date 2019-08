Maguire Manchester United, ultima offerta al Leicester

Il Manchester United vuole chiudere per Maguire: avvisato il Leicester, quella di 80 milioni di sterline sarà l’ultima offerta dei Red Devils.

Il difensore persiste nel suo braccio di ferro con le Foxes: dopo la mancata presenza all’allenamento, non passa inosservata la sua assenza nel video di presentazione dei numeri di maglia della nuova stagione.

#lcfc squad numbers for the 2019/20 @PremierLeague season have been confirmed! 🔢

— Leicester City (@LCFC) August 1, 2019