Maignan Milan, clamoroso: ora il portiere è sacrificabile

Maignan e il Milan potrebbero separarsi in estate? C’è una possibile situazione in cui i rossoneri vedono come sacrificabile il portiere.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, anche in caso di Champions League il francese potrebbe finire sul mercato ed essere ceduto in caso di offerta alla Tonali. Una cifra importante che permetterebbe al club di fare investimenti sulla scia di quelli fatti in estate. Tra i club interessati al portiere c’è senza dubbio il Bayern Monaco.