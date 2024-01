Makoumbou: «A Cagliari ho realizzato un sogno»

Antoine Makoumbou, centrocampista del Cagliari, ha parlato dei suoi sogni e obiettivi al Corriere dello Sport

SOGNO – «Cosa mi viene in mente se penso al Frosinone? Il mio più bel giorno da quando sono in Italia e in serie A. Fare quel gol nella gara di andata è stato un pò come realizzare un sogno che avevo fin da bambino: arrivare in un campionato così importante e riuscire anche a segnare»

CAGLIARI-FROSINONE – «La rimonta. Aver ripreso una gara che sembrava ormai persa è stato un grande segno di maturità e una bellissima giornata per tutto il Cagliari».

GARA DI RITORNO – «Sicuramente complicata ma la stiamo preparando al meglio e il segreto sarà affrontarla con l’atteggiamento giusto. Loro giocano un ottimo calcio, hanno un buon livello fisico e giocatori molto veloci. Corrono parecchio e sviluppano l’azione in verticale. Ma noi abbiamo alle spalle la grande fiducia che il successo sul Bologna ci ha dato».

