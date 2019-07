Malaga, presidente Al Thani: «Jony alla Lazio? No, ha fatto un errore»

Jony potrebbe diventare il nuovo colpo della Lazio ma il centrocampista non arriverà, almeno nel breve periodo, alla Paideia per le visite mediche che dunque slitteranno nuovamente.

Il Malaga non ha firmato il contratto, stizzito dal comportamento del giocatore che ha scelto l’Italia. Proprio attraverso un tweet, il presidente del Malaga Abdullaj N Al Thani ha commentato la decisione di Jony: «Penso che abbia fatto un grave errore perché io non ho firmato questo documento. Spero che il giocatore risolva». La Lazio, secondo Sky, rimane fiduciosa.

I Think Jony he made big mistake

Because I do not Singed this contract

And hope the player solve this i

— Abdullah N Al Thani (@ANAALThani) July 11, 2019