Malagò: «Complimenti alla Roma, molti meriti sono di Mourinho». Le parole del presidente del CONI

Giovanni Malagò, presidente del CONI, durante la presentazione del progetto PGS S.I. ‘Lo Sport per tutti’, ha parlato della conquista da parte della Roma della finale di Conference League.

Le sue parole: «Complimenti alla Roma: non è la coppa più prestigiosa, ma da qualche parte bisogna pur cominciare. Può essere un monito per le squadre italiane che secondo me non hanno mai snobbato queste competizioni, ma vale la pena fare qualche sacrificio nelle partite infrasettimanali schierando anche i giocatori più forti. Sono tornato ieri allo stadio dopo un anno e mezzo. A prescindere dalla squadra che si tifa, una serata come questa riconcilia con il calcio. Si vede la forza di questo sport».

MOURINHO IN LACRIME – «Lo capisco. Gli uomini di sport come lui in un certo momento della loro vita hanno bisogno di stimoli ed emozioni diverse. Molto alti i meriti di Mourinho, ma penso anche che il pubblico sia stato determinante».