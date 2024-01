Malagò: «Vi racconto del saluto di Riva in un Cagliari-Juve»

Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato a Sky Sport a margine del funerali di Gigi Riva a Cagliari

RICORDO – «Mio papà era molto amico con il presidente del Cagliari che ha vinto lo Scudetto. Nella mia famiglia erano tutti tifosi del Cagliari e di Gigi Riva. Il Collare d’Oro lo hanno ritirato molti meritevoli nel nostro paese, lui è l’unico caso in cui si ha la storia di Maometto e della montagna. Non ce la faceva a venire a ritirarlo, uno-due tentativi, presidenti del consiglio che aspettavano… Quindi l’ho chiamato e ho detto che sarei andato io a darglielo. Ha ricevuto una meritata e doverosa standing ovation, c’era un Cagliari-Juventus. Lui stava in uno stanzino a fumare e non voleva uscire, una volta convinto poi, guardatevi tutti i filmati, non voleva più andarsene via. Fuori dal protocollo ha iniziato a girare per il campo e a salutare la gente. Sembrava che della partita non interessasse più a nessuno, tutti volevano salutare Gigi Riva. Non si può che dirgli grazie».