Malagò sul nuovo stadio di Milano: «Capisco i nostalgici di San Siro, ma anche all’estero si buttano giù le strutture» – VIDEO

Giovanni Malagò, presidente del Coni, è intervenuto oggi – a margine della presentazione del “Marco Polo Sports Center” di Viareggio – in merito alla questione sul nuovo stadio di Milano. «Capisco i nostalgici di San Siro, ma mi sembra chiaro come anche all’estero tutti siano dell’idea di buttare giù le strutture vecchie per costruirne di nuove».