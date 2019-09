Maldini sul derby: «Importante, ma meglio vincere qualcosa in stagione»

Maldini parla dell’imminente derby contro l’Inter: «Importante, ma non superiore a vincere qualcosa durante la stagione»

Paolo Maldini, dirigente del Milan, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali social della società rossonera in cui dice la sua sull’imminente derby contro l’Inter. Le sue parole:

«L’importanza di questo derby non è superiore all’importanza di vincere qualcosa nella stagione. Ne ho giocati tanti, credo più di cinquanta. Forse quelli più emozionanti in assoluto sono stati quelli di Champions League: vincere una semifinale giocata in sei giorni, tra andata e ritorno, qualificarsi per la finale e poi vincere la coppa…».