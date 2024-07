Mali-Israele: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Matmut Atlantique l’incontro dell’Olimpiade Mali-Israele: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Matmut Atlantique di Bordeaux va in scena l’incontro dell’Olimpiade Mali-Israele, valido per il primo turno del gruppo D. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Mali-Israele, le probabili formazioni

Mali (4-3-3): L. Diarra; Doucoure, Cisse, Hamidou, Tounkara; Sissokho, B.Traore, B. Diarra; Samake, C.Doumbia, T.Diarra. Ct: Diallo.

Israele (4-2-2-2): Eliasi; Feingold, Goldberg, Lemkin, Revivo; Gandelman, Azoulay; Abada, Gloukh; Toklomati, Turgeman. Ct: Luzon.

Mali-Israele, orario e dove vederla in tv

Mali-Israele si gioca alle ore 21:o0 di sabato 20 luglio. Verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Eurosport 5 (disponibile anche su Sky al canale 253) e in streaming su Sky Go.