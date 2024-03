Malinovskyi contro Miranchuk: «Contribuisce al terrorismo russo»

Con messaggi forti su X, Ruslan Malinovskyi ha attaccato Aleksej Miranchuk sotto ad un post dell’Atalanta. Ecco le dichiarazioni

Ruslan Malinovskyi, centrocampista del Genoa, non ha avuto peli sulla lingua per commentare il post della sua vecchia squadra, l’Atalanta, che si era congratulata con Aleksej Miranchuk e la sua Russia, vittoriosa 4-0 contro la Serbia.

Malinovskyi ha risposto alle foto con il messaggio «Un buon contribuente del terrorismo russo. Ogni giorno per due anni», allegando foto dei disastri in terra ucraina, la patria di Ruslan. Successivamente il centrocampista ha nuovamente replicato con altre immagini delle macerie scrivendo: «Non ti ricorda niente? Forse Kharkiv? Champions League? M?».

La diatriba è proseguita anche su Instagram, nei commenti sotto ad un video postato dalla Nazionale russa e l’Atalanta. Sia Malinovskyi che la moglie, Roksana, hanno commentato insieme: «Vergogna».

La moglie del giocatore ha poi specificato nelle storie: «Ragazzi, peccato che voi non capiate i commenti russi sotto i post “di solo un gol”. Scrivono delle cose pazzesche e godono per la guerra. È un post di collaborazione (tra la Nazionale russa e l’Atalanta, ndr), per quello abbiamo reagito così, ma non perché il calciatore dell’Atalanta ha segnato. Io non vi voglio giudicare, ogni persona ha una sua testa e sostiene quello che vuole. Io vedo le cose che accadono nel mio Paese e purtroppo non si fermano. So che siete stanchi, lo siamo anche noi, anche i nostri parenti e amici che non possiamo vedere da 2 anni. Perciò per me è importante. Per voi è come se fosse solo calcio, per noi è la vita».