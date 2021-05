Malinovskyi: «Vogliamo chiudere il campionato nel modo giusto»

Ruslan Malinovskyi parla a pochi minuti dall’inizio di Atalanta-Milan: ecco le dichiarazioni dell’ucraino sulla gara

Ruslan Malinovskyi ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla gara tra Atalanta e Milan, sfida decisiva per la Champions e anche per le sorti della Juventus. Le sue dichiarazioni sulla gara in merito all’impegno che l’Atalanta metterà nella sfida.

«Abbiamo preparato questa partita negli ultimi due giorni, ci siamo, dobbiamo giocare il nostro calcio. Vogliamo chiudere il campionato nel modo giusto».