La Sampdoria aveva in pugno Ruslan Malinovskyi ma nelle ultime ore è arrivato un piccolo stop. Le ultimissime

Problemi nell’affare Ruslan Malinovskyi–Sampdoria. Secondo Alfredo Pedullà, l’affare sembrava ormai definito ma in questo momento bisogna registrare una brusca frenata.

Affare in stand-by, almeno per ora. Di Francesco ha chiesto un esterno offensivo come priorità e il primo nome per la nuova Samp è quello di Simone Verdi, esterno ex Bologna in uscita dal Napoli.