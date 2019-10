Malta Italia femminile 0-0 LIVE: Tarenzi sfiora il gol

Malta Italia femminile LIVE: sintesi, cronaca e tabellino del match valido per le qualificazioni all’Europeo del prossimo anno

Riparte da Malta il cammino verso l’Europeo 2021 dell’Italia femminile. Dopo due vittorie stentata in casa di Israele e Armenia le azzurre sono chiamate non solo a vincere, ma anche a convincere tornando a mostrare quel calcio divertente ed efficace che ha conquistato tutti nel corso della prima parte del 2019 ed emozionato tanti appassionati e no in estate.

Malta Italia femminile 0-0: sintesi

4′ Tiro Tarenzi – Cernoia serve una palla perfetta per Tarenzi, che in area di rigore tira: la palla finisce alta sopra la traversa

Migliore in campo: PAGELLE

A conclusione del match

Malta Italia femminile 0-0: tabellino

Malta (5-4-1): Xuereb J.; Sciberras, Farrugia S., Lipman, Zammit C., Flask; Borg B., Zammit S., Theuma, Cuschieri; Farrugia M. A disp. Borg R., Misfud, Said, Carabott, Xuereb M., Xuereb C., Turner. All. Gatt

Italia (4-4-2): Giuliani; Bergamaschi, Gama, Fusetti, Bartoli; Cernoia, Giugliano, Galli, Marinelli; Tarenzi, Giacinti. A disp. Durante, Baldi, Boattin, Linari, Tucceri, Guagni, Rosucci, Serturini, Greggi, Girelli, Glionna, Sabatino. All. Bertolini