La mamma di Zaniolo assicura: «Mio figlio non pensa ai soldi, rimarrà alla Roma fino a che…»

Intervistata da Retesport, Francesca Costa, mamma di Zaniolo ha parlato del figlio tra Europei, Roma e mercato

Intervistata da Retesport, Francesca Costa, mamma di Nicolò Zaniolo ha parlato del figlio a 360° tra campo, futuro e Roma. Le sue dichiarazioni più importanti:

MERCATO – «Su di lui si è sempre fatto un caso a prescindere. Nicolò è un ragazzo molto tranquillo che ha avuto un successo improvviso e non è stato facile gestirlo piscologicamente. Ma non c’entra il contratto. Un ragazzo come lui ha bisogno anche di un allenatore psicologo. DI Francesco lo è stato. Con il nuovo allenatore questo è venuto un po’ meno, ad esempio ha cambiato ruolo».

SOLDI – «Fa male leggere certe cose adesso come in passato. Mi riferisco a richieste di adeguamenti contrattuali, a richiesta di soldi. Tutto questo non è vero lui non pensa a questo ma solo a fare il suo lavoro. So quanto mio figlio non dia priorità ai soldi. La sua priorità è quella di pensare a giocare al calcio. Fonseca? Non so se si sono sentiti. Penso di no».

DE ROSSI – «Nicolò era molto legato a De Rossi perché era un punto di riferimento nello spogliatoio. Daniele gli è stato vicino anche quel giorno che mi rapinarono a Roma. Ma Nicolò rimarrà alla Roma finche la società lo vorrà».

UNDER 21 – «Domani andiamo a vedere la partita dell’Under 21. Lui è squalificato ma andremo lo stesso. Era il sogno di Nicolò essere li e partecipare a questa competizione»