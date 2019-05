I citizens si laureano campioni d’Inghilterra all’ultima giornata: vincono sul Brighton e gli basta un punto sul Liverpool

E’ servita l’ultima giornata per decidere una stagione intera: il Manchester City, con un solo punto di vantaggio sul Liverpool, è campione d’Inghilterra per la sesta volta nella sua storia. Il Brighton aveva illuso i tifosi reds, passando momentaneamente in vantaggio contro i citizens. Poi l’uragano di Guardiola si è sbloccato ed è arrivata la rimonta: finisce 1-4.

Una Premier League sudata, estenuante per la squadra di Guardiola: soprattutto per merito del Liverpool, che chiude ad un secondo posto pieno di rammarico per aver totalizzato 97 punti e non essere riuscito a salire sul tetto d’Inghilterra. Ora, però può salire su quello d’Europa…