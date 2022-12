Manchester City, De Bruyne: «Haaland potrebbe arrivare ad 800 gol in carriera»

Kevin De Bruyne, centrocampista del Manchester City, ha parlato in merito alle recenti prestazioni di Erling Haaland in Premier League

Kevin De Bruyne, centrocampista del Manchester City, ha parlato di Erling Haaland.

PAROLE – «Erling è così ossessionato dai gol. Ha già circa 200 gol, quindi probabilmente può arrivare a 600, 700 o 800 se rimane in forma e fa le cose che deve fare. È un calciatore normale come tutti gli altri e non si prende troppo sul serio!».