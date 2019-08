Manchester City, Galassi: «Guardiola alla Juve? Si è fatto una risata»

Le parole dell’avvocato Alberto Galassi dopo il sorteggio Champions, con un commento sulle voci di Guardiola alla Juve

Il consigliere d’amministrazione del Manchester City Alberto Galassi ha parlato a Sky Sport a margine del sorteggio di Champions (stesso girone dell’Atalanta): «Ci fa piacere giocare a San Siro contro l’Atalanta, sarà una bella gara».

Prosegue Galassi parlando delle voci di Guardiola alla Juve: «Lui è dispiaciuto perché non gli piaceva non essere creduto. I club seri raggiungono accordi prima, gli scoop dell’ultim’ora non esistono. Era dispiaciuto ma poi si è messo a ridere. Anche mio padre, juventino, credeva che sarebbe arrivato ma io gli ho sempre detto che non sarebbe andata così».