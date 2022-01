ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allenatore del Manchester City Guardiola ha elogiato le qualità di De Bruyne

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ai microfoni di BT Sports ha elogiato le qualità di Kevin De Bruyne.

LE PAROLE – «KBD è un giocatore di classe mondiale, ma umile e umano al punto tale da far tutto per la squadra. Vorrei ancora di più da lui, perché so che può farlo».