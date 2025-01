Guardiola su Haaland: «Sempre dalla sua parte! Lui deve raggiungere questo obiettivo visto il momento difficile» - Calcio News 24

Le parole di Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, dopo la seconda vittoria che chiude il lungo periodo di tante sconfitte

Alla vigilia del match contro il Salford, valido per il terzo turno di FA Cup, l’allenatore del Manchester City Guardiola ha rilasciato qualche dichiarazione in conferenza stampa.

LE PAROLE – «Erling l’anno prima che arrivasse qui, già tre o quattro anni fa, ha avuto problemi a Dortmund. Ma, da quando è arrivato qui, tranne un breve periodo, è stato costante per quanto riguarda gli infortuni ed è in forma. L’anno del Triplete è stato incredibile. La scorsa stagione ha segnato gol ma ha avuto qualche difficoltà. Quest’anno ho avuto la sensazione che sia incredibilmente concentrato. Quando hai l’obiettivo di essere in forma, sei sempre in forma. I nostri fisioterapisti si prendono davvero cura di lui. Trascorre molto tempo qui, ed è per questo che è pronto. Con il numero di situazioni in cui dovremmo usarlo più di quanto ci aspettiamo, lui la gestisce davvero bene».