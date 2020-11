Manchester City Liverpool 1-1: De Bruyne grazia i Reds, in vetta c’è ora il Leicester

Finisce in parità un divertente Manchester City Liverpool, contraddistinto dalle reti di Salah e Gabriel Jesus e dal rigore fallito da De Bruyne: al comando della Premier League c’è ora il Leicester

Ci hanno provato in ogni modo ma alla fine non si sono fatte del male Manchester City e Liverpool. Decisiva una prima frazione scoppiettante, mentre nella seconda parte le due grandi rivali si sono tutto sommato controllate.

Sotto il nubifragio dell’Etihad sono stati gli uomini di Klopp a scardinare subito lo 0-0, grazie alla trasformazione perfetta di Salah dal dischetto. Ma è solo il preludio a 45 minuti vissuti all’arma bianca, su ritmi forsennati e con ripartenze in successione. Il guizzo da leopardo di Gabriel Jesus in piena area vale il meritato pareggio per i Citizens che poi, però, sprecano la grande chance.

Il calcio di rigore sui piedi educati di De Bruyne non trova infatti il più logico coronamento. Alisson spiazzato, ma palla di poco a lato. Forse l’ultima grossa emozione di un match che nella ripresa si quieta un pochino, sentenziando il pareggio finale che lascia via libera al Leicester per accomodarsi in vetta alla Premier League. Abbracci e chiacchiere al triplice fischio tra Guardiola e Klopp. Tutti contenti, giusto così.