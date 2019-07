Manchester City, futuro di Sané. Pep rassicura: «Dobbiamo aiutarlo ad esprimere tutto il suo potenziale»

Durante la conferenza stampa a seguito della semifinale col West Ham del Premier League Asia Trophy 2019, Pep Guardiola ha parlato anche di Leroy Sané. L’attaccante ex Schalke non ha potuto esprimere tutto il suo talento nell’ultima stagione di Premier, attirando su di lui vari club importanti, in primis il Bayern Monaco.

Alla stampa, però, Guardiola è apparso fiducioso sul suo futuro: «Ho ripetuto molte volte che vogliamo giocatori felici di stare qui. Vogliamo aiutare Leroy Sané ad esprimere tutto il suo potenziale. È un gran giocatore, di incredibile qualità».