Manchester City Psg, Mbappé dà forfait: l’attaccante partirà dalla panchina

Tegola per il Paris Saint-Germain di Pochettino: Kylian Mbappé partirà dalla panchina nella sfida contro il Manchester City

Tegola per il Paris Saint Germain di Pochettino. Come riporta Sky Sport Kylian Mbappé non sarà rischiato e partirà dalla panchina nella sfida di Champions League di stasera contro il Manchester City.

Questa la decisione del tecnico argentino, che preferisce non rischiare l’attaccante francese che sta combattendo con un problema al polpaccio. Sky riporta che se la partita dovesse mettersi in salita per i parigini, l’ex Monaco potrebbe entrare in campo per provare a conquistare di la finale di Champions League.