Manchester City, Rodri: «Dortmund? Abbiamo una strategia»

Rodri, centrocampista del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Borussia Dortmund. Le sue dichiarazioni.

BORUSSIA DORTMUND – «Ha un mix di giocatori giovani ed esperti. È una squadra a cui piace giocare in attacco e segnare tanto. Dobbiamo stare attenti».

GUNDOGAN – «Sta giocando una stagione straordinaria, incredibile. Quello che fa in campo, i suoi movimenti, la sua comprensione del gioco, è molto importante per noi. La strategia per battere il Borussia Dortmund? Dobbiamo dare la palla a Gundogan».