Manchester City, Sanè è arrivato in ritiro: altro che indizi social – VIDEO

Manchester City, Leroy Sanè è arrivato al ritiro dei citizens. Le voci di mercato non si spegneranno: la situazione – VIDEO

Si è parlato di Leroy Sanè direzione Bayern Monaco. Il giocatore del Manchester City, da “indizi social” non sarebbe mai arrivato in ritiro. Tuttavia, i citizens cancellano questo “spauracchio” con una breve clip in cui viene mostrato il centrocampista tedesco giunto a destinazione.

Le voci di calciomercato non si placheranno. Ma intanto Sané inizia la stagione con la maglietta del Manchester City. Poi si vedrà.