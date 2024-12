Manchester United, Amorim sicuro: «Voglio solo vincere le partite. Nei grandi club non hai molto tempo»

Manchester United, parla il neo tecnico Ruben Amorim: «Voglio solo vincere le partite. Nei top club non hai tempo». Le dichiarazioni

Nella conferenza stampa Ruben Amorim, tecnico del Manchester United ha parlato anche dei suoi obiettivi stagionali. Ecco le parole riprese da TMW:

ANALISI– «Voglio solo vincere le partite perché so che c’è un progetto a lungo termine e che siamo concentrati su quello. Ma so anche che nei grandi club non hai molto tempo e devi vincere le partite. Ho un’idea chiara della responsabilità che ho qui, ma sto cercando di gestire la squadra per non avere infortuni. Se li abbiamo è un problema enorme, per questo cerchiamo di vincere gestendo i giocatori».

CLASSIFICA – «È una domanda difficile a cui rispondere. Dobbiamo sapere che non possiamo permettere che questo diventi normale. Capisco che diciamo che è un momento difficile, ed è colpa mia. Dal primo giorno in cui sono arrivato, è colpa mia perché sono responsabile della squadra. Non possiamo pensare a questo, dobbiamo pensare a migliorare, senza pensare a quello che è successo in passato. Il presente è questo, e sappiamo cosa dobbiamo fare per il futuro affinché questo non si ripeta. Se lo sapessi, risolverei tutti i problemi di questa squadra di calcio».

PREOCCUPATO? – «So cosa farò, questo è molto chiaro per me. Ecco perché mi sento così rilassato, perché sono molto frustrato come i tifosi, ma so cosa fare. Dobbiamo risolvere alcuni problemi passo dopo passo, trovando risposte per tutto. È è un momento molto difficile, capiscono i tifosi, e noi lo combatteremo».

CALENDARIO – «Voglio solo vincere, non mi interessa il Natale. Dobbiamo vincere la prossima partita, questa è l’unica cosa che conta. Penso che sia molto bello per i tifosi e noi siamo privilegiati, quindi possiamo giocare a Santo Stefano per dare un po’ di felicità ai tifosi. E vogliamo vincere un’altra partita».