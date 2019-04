Manchester United, la bandiera Scholes può tornare da dirigente

Scholes segue Solskjaer: il simbolo del Manchester United del passato può diventare un dirigente dei Red Devils

Certi amori non finiscono mai. Paul Scholes può tornare al Manchester United in vista della prossima stagione. La bandiera dei Red Devils è stata contattata dalla dirigenza della società inglese. L’ex giocatore, che conta quasi 500 presenze con il club, sogna un ritorno romantico.

Scholes è uno dei candidati per il ruolo di dirigente sportivo del Manchester United. Il centrocampista ritroverebbe così il club che lo ha reso grande, così come l’allenatore Ole Gunnar Solksjaer. Qualora non dovesse ricoprire il ruolo di ds, il campione inglese potrebbe comunque entrare a far parte dell’organigramma dei dirigenti della squadra di Old Trafford.