Manchester United, caso Greenwood: cadute tutte le accuse di tentato stupro e aggressione

Sono cadute tutte le accuse di tentato stupro, aggressione e coercizione ai danni di una donna nei confronti di Mason Greenwood. A comunicarlo è stata la Greater Manchester Police con una nota ufficiale.

LA NOTA – A seguito della rilevante copertura mediatica del caso, vogliamo condividere la notizia che l’uomo di 21 anni, arrestato e incriminato in relazione a un’indagine aperta nel gennaio 2022, non deve più affrontare procedimenti penali in merito. Il team investigativo rimane in contatto regolare col team legale, fornendo eventuali aggiornamenti degni di nota e quindi comprende la ragione dell’interruzione del procedimento in questa fase e che questa decisione non è stata presa facilmente. Nonostante l’interesse di dominio pubblico, abbiamo deciso di non fornire ulteriori dettagli.