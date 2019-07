Manchester United, De Gea ci crede: «Sarebbe un onore diventare il capitano di questa squadra»

Secondo quanto riportato da Sky Sport UK, la permanenza di David De Gea al Manchester United sarebbe da considerare più che certa. Infatti, con l’offerta di più di 20 milioni di euro a stagione il giocatore sarebbe l’estremo difensore più pagato al mondo.

Anche per questo, probabilmente, lo spagnolo non ha nessuna intenzione di andarsene, ma anzi, le sue dichiarazioni fanno pensare a tutt’altro: «Dobbiamo migliorare molto, siamo il Manchester United, dobbiamo lottare per i trofei. Sarebbe un onore diventare il capitano di questa squadra».