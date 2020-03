Manchester United: Ighalo trascina i Red Devils in FA Cup

Ighalo può essere un’importante risorsa nel finale di stagione del Manchester United. Contro il Derby County ha fatto una doppietta

Arrivato a gennaio dalla Cina, Ighalo è stata un’operazione di mercato a sorpresa per il Manchester United. Dopo aver trovato il primo gol in Europa League, il nigeriano ieri ha trascinato i Red Devils alla vittoria in FA Cup.

Contro il Derby County, Ighalo non si è limitato solo a una doppietta. Ha svettato in ogni dato, vincendo il 100% dei dribbling, tutti i duelli aerei e tirando in porta ben 4 volte. Può essere un’importante risorsa per Solskjaer in questo finale di stagione.