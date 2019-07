Manchester United, interesse per McGinn: lo consiglia Ferguson

McGinn è uno degli obiettivi del calciomercato estivo del Manchester United: per il centrocampista garantisce nientemeno che Sir Alex

Difficile sindacare l’opinione di un mostro sacro del calcio del calibro di Ferguson. Ancora più complicato se sei Solskjaer, attuale allenatore del Manchester United.

The Sun rivela che Sir Alex abbia consigliato al suo ex calciatore, ora manager dei Red Devils, di acquistare McGill, giovane e talentuoso centrocampista in forza all’Aston Villa. Ferguson è sempre a disposizione del suo club per consigli in ottica mercato.