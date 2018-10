Con un post su Instagram, Edgar Davids ha dimostrato di avere nostalgia delle epiche sfide tra Manchester United e Juventus

L’ex centrocampista della Juventus, Edgar Davids, è stato uno dei protagonisti nelle sfide con il Manchester United e, con l’avvicinarsi del fischio d’inizio, sono tornati a galla i ricordi di quegli incontri. Davids nei suoi anni in bianconero ha saputo abbinare qualità e quantità, non risparmiandosi mai per sradicare palloni dai piedi avversari. Quest’ultima caratteristica era anche una prerogativa di Roy Keane, ex mediano dello United: i due si sono sono sfidati nella semifinale del ‘99 e nei gironi della stagione 2002/2003. Per Davids non andò benissimo, infatti, collezionò 3 sconfitte e un pareggio: nonostante ciò, con un post su Instagram ha voluto ricordare quei momenti.