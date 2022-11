Manchester United, Maguire è sul mercato

Il tecnico del Manchester United, Ten Hag, ha deciso di mettere sul mercato Maguire: i red devils disposti a venderlo con minusvalenza

Harry Maguire è sempre più fuori dai piani del Manchester United. Dopo il pessimo avvio di campionato, il difensore è finito in panchina in maniere permanente in panchina.

Secondo quanto riportato dal Guardian, adesso il calciatore inglese è sul mercato: i red devils, che lo hanno acquistato per 80 milioni dal Leicester, sono pronti a venderlo per una cifra molto minore, realizzando una minusvalenza.