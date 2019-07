Manchester United, quasi fatta per Bruno Fernandes. E la Samp sorride

Manchester United, stretta finale per Bruno Fernandes: ore decisive per il trasferimento. La Sampdoria osserva

Colpo in arrivo per il Manchester United: Solskjaer attende fiducioso l’acquisto di Bruno Fernandes. Secondo quanto affermato da Gianlucadimarzio.com, i Red Devils avrebbero in pugno il portoghese dello Sporting Lisbona.

La chiusura della trattativa è sempre più vicina: coinvolta anche la Sampdoria, che riceverà il 10% del ricavato dei lusitani della cessione. I blucerchiati sperano dunque che lo United non badi a spese.