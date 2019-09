Man United, Scholes: «L’addio di Pogba non sarebbe una grave perdita»

Man United, Scholes commenta l’eventuale cessione di Pogba: il francese in estate è stato accostato a Juve e Real Madrid

Paul Scholes, intervenuto a TalkSport, sminuisce Pogba: «Penso sia abbastanza chiaro che voglia andare via. Voleva il Real Madrid, ma l’affare non è andato in porto».

«Credo che una sua cessione non sarebbe una grave perdita per lo United. Nel corso degli anni in cui è stato al Manchester le sue prestazioni non sono state esaltanti, altri giocatori possono fare il suo lavoro se non meglio».