Manchester United, Solskjaer si tiene stretto Mata: pronto il rinnovo

Mata potrebbe rinnovare il contratto in scadenza a fine stagione con il Manchester United. Il rendimento dello spagnolo ha convinto Solskjaer

Juan Mata resta un intoccabile nella rosa di Solskjaer al Manchester United. Lo spagnolo sembrava destinato all’addio a fine stagione, ma sta giocando con regolarità e con un rendimento ancora all’altezza con la maglia dei ‘Red Devils’.

Lo United e il tecnico norvegese – stando al portale Todofichajes.com – penserebbero quindi al rinnovo per un’ulteriore stagione, con l’agente del mancino ex Valencia che prossimamente incontrerà la dirigenza del club inglese. Per Mata c’erano state delle offerte anche dall’Italia e dal Qatar.