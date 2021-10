Manchester United, Varane rischia l’Atalanta per infortunio: le condizioni

Raphael Varane, ha finito in anticipo la finale di Nations League con la Francia per infortunio, rischia di saltare Manchester United-Atalanta

La finale di Nations League è stata dal sapore agrodolce per Raphael Varane. Il difensore del Manchester United è uscito anzitempo per un infortunio al muscolo inguinale e ora, come riporta il sito ufficiale dei Red Devils, è già tornato in Inghilterra per il percorso riabilitativo.

Varane salterà diverse partite con il Manchester United, tra cui alcune molto importanti contro Liverpool e Tottenham, ma non solo. Prima dei due big match di Premier League, il difensore francese salterà anche la sfida di Champions League contro l’Atalanta. La squadra di Gasperini, quindi, quando sfiderà il Manchester United non si troverà dall’altra parte un difensore importante come Varane.