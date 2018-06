Mancini blindato: «Resto all’Atalanta. Gasperini un maestro, Astori…»

Il difensore Mancini dell’Atalanta premiato in comune a Montopoli in Val D’Arno: le parole su Astori e sul futuro in nerazzurro

Gianluca Mancini, difensore dell’Atalanta, quest’oggi è stato festeggiato in municipio a Montopoli in Val D’Arno, suo paese di provenienza. Il centrale nerazzurro vanta un passato tra le fila di Fiorentina, Perugia ed Atalanta e questa mattina è stato ospite dell’incontro in comune con il Sindaco. Mancini ha rilasciato queste dichiarazioni: «Ho un contratto con l’Atalanta e rimango, voglio fare ancora molto ma devo lavorare sulla testa. All’esordio è stato un segno del destino giocare con la Fiorentina, è stato bello. Poi ho giocato poco fino a gennaio e non è stato un momento facile, però con l’apporto della mia famiglia e della mia compagna sono andato avanti».

Prosegue: «Cerco di prendere qualcosa di positivo sempre da ogni allenatore, prendo di buono da tutti e con Gasperini ho un buon rapporto, lui è un maestro per noi. Il mio esempio è Materazzi, mi piace il suo carisma. Astori è una persona speciale, ho avuto la fortuna di fare il ritiro con lui e mi commuovo. Trattava tutti allo stesso modo ed era un gran capitano. Dopo la sua morte ho accusato il colpo perché mi ha sempre aiutato, mi ricordo quando mi prendeva in giro perché ero più grassottello. All’esordio mio a Firenze mi fece i complimenti per il fisico».